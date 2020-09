Psg-Marsiglia, Neymar ad Alvaro Gonzalez: “Razzista!”

Coda al veleno di Psg-Marsiglia che continua, dopo le cinque espulsioni tra cui quella di Neymar: il brasiliano replica ad Alvaro Gonzalez su Twitter

Fa ancora discutere quanto accaduto in Psg-Marsiglia. Parapiglia in campo con ben cinque espulsioni e le offese razziste lamentate da Neymar, tra coloro ad aver ricevuto il cartellino rosso. Nel postpartita, il brasiliano si è ripetutamente sfogato su Twitter e ha chiesto provvedimenti: “Cogliere la mia ‘aggressività’ per il Var è facile, ma voglio vedere le immagini del razzista che mi chiama ‘scimmia figlio di p…’. Io vengo espulso, e loro? Cosa succede?”.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

In seguito, al post di Alvaro Gonzalez che si è difeso dalle accuse di razzismo, ha quindi replicato in questo modo: “Non sei un uomo che ammette il suo errore. Insultare e portare il razzismo nelle nostre vite non va bene. Non ti rispetto! Non hai carattere! Assumiti la responsabilità di quello che dici, amico…sii un uomo! Razzista!”.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

