Calciomercato Napoli, Koulibaly fra City e Psg. Senesi per sostituirlo

City e Psg continuano a provarci per Koulibaly, ma le offerte sono basse e De Laurentiis resiste. Gli azzurri intanto pensano a Senesi al posto del senegalese

Kalidou Koulibaly ancora conteso fra Manchester City e Psg, ma di fatto ancora a Napoli e con incertezze roventi in merito al suo futuro. De Laurentiis resiste ai tentativi di assalto, giudicati non all’altezza del costo del cartellino, ma per il difensore è giunto l’ultimatum dall’Inghilterra sulla trattativa.

Intanto, Leonardo dal canto suo avrebbe offerto 52 milioni più 7 di bonus secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’. Ovviamente giudicati insufficienti per strappare l’ok del Napoli. Ecco perché il Psg starebbe guardando anche in casa Inter per conoscere eventuali spiragli che portano a Skriniar. Quello che in realtà sta facendo anche la squadra azzurra per tutelarsi in caso di una cessione che possiamo certamente definire di quelle eccellenti.

Il nome è quello del 23enne argentino Marcos Senesi, in forza al Feyenoord e valutato 25 milioni di euro. Il Napoli potrebbe offrire una cifra più bassa però, individuata intorno ai 18-20 milioni. E con buona possibilità di riuscire a strappare il benestare del club olandese. Ma tutto dipende da Koulibaly.

