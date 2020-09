Si fa sempre più intricata la situazione legata ad Arkadiusz Milik che vorrebbe farla ‘pagare’ ad Aurelio De Laurentiis. Le ultime sul polacco

Come anticipato ieri da Calciomercato.it, la Juventus ha contattato l’entourage di Arkadiusz Milik per confermargli la volontà di non acquistarlo in questa sessione di calciomercato. Si fa quindi sempre più intricato il triangolo di mercato tra Roma, Napoli e bianconeri che vede coinvolto anche Edin Dzeko. Il centravanti azzurro non ha infatti ancora sciolto le riserve: il sì di Milik alla Roma sbloccherebbe dunque la fase di stallo. Secondo le nostre informazioni il calciatore ha chiesto tempo per scegliere la destinazione ed oggi potrebbe ricevere nuove telefonate in grado di indirizzarne la scelta: sarà la società capitolina a farsi viva. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma, ESCLUSIVO: oggi contatto diretto con Milik. Agente in arrivo

L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ espone invece un punto di vista differente secondo cui Milik sarebbe furioso con il Napoli dopo essere stato spinto alla porta con le ultime esclusioni. Il ragazzo vorrebbe quindi farla pagare a De Laurentiis andandosene

gratis a giugno prossimo. Così facendo getterebbe però via una stagione in tribuna. È quanto gli stanno facendo notare i suoi consulenti visto che da Torino sono arrivati segnali chiari sul suo mancato acquisto. In questo quadro ci sarebbe la Roma dove con un sì guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus per 5 anni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Milik più vicino, oggi vertice Paratici-Pantak per il via libera

Roma, Napoli e Juventus – ESCLUSIVO: accordo per Milik e Dzeko! Serve solo il sì del polacco