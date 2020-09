Roma, ESCLUSIVO: oggi contatto diretto con Milik. Agente in arrivo

La Roma spinge per il colpo Milik, che libererebbe Dzeko in direzione Juventus: oggi l’agente del polacco sarà in Italia

Il sì di Arkadiusz Milik alla Roma, quello che sbloccherebbe il mercato di giallorossi, Juventus e Napoli, non è ancora arrivato. Il club hanno ormai definito i dettagli della maxi-operazione che porterebbe il polacco all’Olimpico (per circa 25 milioni, bonus compresi, più un giovane che può essere Bouah) ed Edin Dzeko all’Allianz Stadium (per circa 18 milioni di euro, col possibile inserimento di De Sciglio), ma l’ex Ajax non ha sciolto le ultime riserve (né ha rifiutato i giallorossi).

Come anticipato ieri da Calciomercato.it, la Vecchia Signora ha contattato nuovamente l’entourage di Milik per confermargli la non disponibilità ad acquistarlo in questa sessione di calciomercato. Il giocatore ha chiesto tempo per scegliere una destinazione decisiva per la sua carriera, ed oggi potrebbe ricevere nuove telefonate in grado di indirizzarlo.

Oltre alla Juventus, che gli ribadirà il suo ‘no’ dopo il corteggiamento di qualche mese fa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarà anche la Roma a farsi viva per esporgli il progetto tecnico che lo vedrebbe al centro del suo attacco.

Milik, per la prima volta negli ultimi anni, diventerebbe titolare inamovibile e gli sarebbe garantito uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro. Un trattamento da top-player che nessun altro club può garantirgli in questi mesi così complessi.

Per dare un’ulteriore accelerata, nelle prossime ore arriverà in Italia anche David Pantak, che si confronterà con i vari intermediari dell’affare. Proprio gli equilibri e gli interessi contingenti rispetto alle commissioni che scaturirebbero da una scelta o dall’altra stanno, inevitabilmente, rallentando le operazioni. Ma le diplomazie sono al lavoro per sbloccare l’impasse…

