Il Psg vorrebbe fare shopping in casa Inter, ma Leonardo non è disposto a fare follie. Per ora solo informazioni su Skriniar e Nainggolan

Il Psg è attivo sul mercato, nonostante la pandemia abbia costretto a frenate brusche e alal poca liquidità quasi tutti i club europei. Compreso quello parigino, che per accaparrarsi Florenzi non è andato oltre il prestito con diritto di riscatto.

La stessa formula che Leonardo gradirebbe esercitare con l’Inter per alcuni due elementi che potrebbero fare al caso di Tuchel: Skriniar e Nainggolan. Il primo, però, non sarebbe sul mercato a meno di offerte clamorose. E il Psg intenzioni di fare follie proprio non ne ha. Però, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, i francesi avrebbero già sondato il terreno con l’entourage del difensore ed ottenuto la possibilità di approfondire il discorso. Prima, però, occorrerà conoscere la posizione dei nerazzurri in merito e vedere se ci può essere apertura. Magari con un obbligo di riscatto.

Sul belga, invece, la soluzione è stata già fissata dall’Inter: vendita immediata con prezzo di 15 milioni per il cartellino. Al massimo anche qui l’idea di un obbligo di riscatto dopo il prestito di un anno potrebbe essere valutata, naturalmente con ingaggio del giocatore a carico dell’acquirente. Nainggolan potrebbe fare al caso di Tuchel che richiede rinforzi anche per la mediana, e chissà che il Psg non provi a infiocchettare in un unico pacchetto le due soluzioni. L’Inter, del resto, non aspetta altro che vendere per liberarsi di ingaggi pesanti e reinvestire sul mercato.

