Anche l’Inter nelle scorse settimane ha cullato il sogno Leo Messi, prima della decisione del Pallone d’Oro di restare con la maglia del Barcellona. Rumors però smentiti dalla dirigenza e adesso anche il presidente nerazzurro Steven Zhang ha voluto fare chiarezza sull’accostamento tra il club meneghino e il fuoriclasse argentino: “Un pensierino a Messi No, un investimento simile non può rientrare nel nostro progetto. Almeno non in questo momento. Innovazione, programmazione, crescita costante, stabilità economica sono i nostri caposaldi – le parole di Zhang al ‘Corriere della Sera’ – Percorrendo questa strada, che prevede una pianificazione a lungo termine, arriveremo ai risultati e ai traguardi programmati, riporteremo l’Inter ai livelli nazionali e internazionali che le competono”.

Inter, da Messi a Conte: Zhang fa chiarezza

Zhang parla poi del rapporto con Conte e del vertice di Villa Bellini, decisivo per la permanenza del tecnico salentino: “Mi faccia dire che i toni di quel summit sono stati drammatizzati. Era necessaria una riflessione, ho trovato il nostro allenatore sereno, costruttivo, lontano dagli stati d’animo raccontati dai media. Conte vive la partita e l’evento agonistico in un certo modo, con molta intensità. Ma quando si siede attorno a un tavolo, esprime le sue idee in modo pacato, finalizzando le sue proposte al bene della squadra e della società. Tutta l’Inter è rivolta alla vittoria, questa aspirazione fa parte della nostra missione. Prima si parlava di lavoro: bene, mai visto uno che lavori così tanto, con una simile intensità, come Conte: anche questa caratteristica ci unisce. Così pure la cura dei dettagli”.

Infine, Zhang traccia le linee guida sul mercato: “Prima vendere e poi comprare? Anche questa indicazione è rivolta a un programma di crescita costante della società e della squadra. Il calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro. Fa parte di un messaggio di continuità all’interno di un progetto di stabilità finanziaria”.

