Candreva potrebbe accettare la corte del Genoa, pronto ad offrire un contratto pluriennale. Il suo addio all’Inter libererebbe un posto per un colpo di rilievo

L’idea ha preso quota nelle ultime ore, ma potrebbe concretizzarsi presto. A dispetto delle lunghe trattative di questo calciomercato. Antonio Candreva potrebbe lasciare l’Inter e, come riportato da ‘Sky Sport’, accasarsi al Genoa.

Il club di Preziosi è interessato all’acquisto di un esterno destro e con la proposta di un contratto pluriennale (3 o 4 anni) il giocatore potrebbe accettare, anche in virtù della poca distanza che intercorre fra Milano e il capoluogo ligure.

Questo affare in uscita, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, libererebbe un posto in entrata per un colpo sognato da Conte: Arturo Vidal. Il cileno ormai si allena da solo per le strade di Barcellona, club che continua a pagargli lo stipendio ma che di fatto lo ha messo fuori dal progetto. Vidal conosce Conte e il tecnico conosce lui, e lo starebbe aspettando ad Appiano prospettandogli un ruolo dietro le punte, per sfruttare al meglio le sue doti risolutive unite al pressing offensivo.

C’è da attendere ancora però. A Milano gli esuberi sono parecchi (Nainggolan, Joao Mario e Perisic su tutti) e il monte ingaggi resta da snellire. Ma le intenzioni ci sono tutte.

