Calciomercato Inter, dalla Spagna | Conte spinge per Marcelo!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’Inter di Antonio Conte, a caccia di giocatori di esperienza assoluta per affrontare al meglio la nuova stagione, vorrebbe portare a San Siro Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid di Zinedine Zidane.

Il ciclo del giocatore brasiliano in maglia Merengues sembra ormai agli sgoccioli ed i nerazzurri, in concorrenza anche con la Juventus dell’amico Cristiano Ronaldo, sarebbero in pole position per il colpo. Le due società potrebbero chiudere un accordo intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che sembrerebbe decisamente alta, soprattutto vista la politica delle entrate in casa nerazzurra in questa finestra di calciomercato post-Covid.

