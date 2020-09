Calciomercato, ESCLUSIVO De Paul: frenata Leeds, c’è il ritorno di fiamma

È sorto qualche intoppo nella trattativa tra l’Udinese e il Leeds per Rodrigo De Paul: la situazione è in stand-by, con un inserimento dell’ultima ora

Tra i nomi più importanti di questo calciomercato in Serie A c’è anche quello di Rodrigo De Paul. Dopo l’ennesima stagione da protagonista, l’argentino è più che mai pronto a spiccare il volo per un’esperienza importante. In Italia si è parlato molto di Juventus, Fiorentina e Roma, ma nelle ultime settimane si è accesa la pista estera. Il Leeds neopromosso di Marcelo Bielsa ha cominciato le trattative con l’Udinese e il suo numero 10, che sembravano avviarsi verso una conclusione positiva.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nelle ultime ore, però, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, è sorto qualche intoppo nell’operazione. Il Leeds, infatti, non è arrivato a offrire la cifra richiesta dall’Udinese per il cartellino di Rodrigo De Paul – valutato 30-35 milioni di euro – e al momento la trattativa è in stand-by. Un rallentamento che ha dato spazio a un nuovo inserimento: si tratta dello Zenit San Pietroburgo, un ritorno di fiamma per i russi che hanno riallacciato i contatti con l’entourage del centrocampista della Seleccion argentina. Nei giorni scorsi, infatti, come vi abbiamo già raccontato, il club russo aveva sondato la disponibilità dell’ex Valencia.