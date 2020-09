Calciomercato Juventus, si chiude per Morata: le ultime di CM.IT

La Juventus sta provando a chiudere il colpo Morata. Ecco tutte le informazioni raccolte da Calciomercato.it

La Juventus fa sul serio per Alvaro Morata e proprio in queste ore, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sta tentando di chiudere l’affare con l’Atletico Madrid. L’impasse nella telenovela Dzeko-Milik ha indotto Fabio Paratici a virare con forza su altri obiettivi e, una volta ottenuto il sì del giocatore, la dirigenza bianconera ha formulato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dovrebbero avvicinarsi ai 12 milioni di euro (così gli spagnoli eviterebbero una minusvalenza) per la cessione temporanea e 43 milioni di euro per il riscatto, più bonus. Morata, sul quale la Juve era tornato già da alcune settimane come svelato dalla nostra redazione, verrebbe rimpiazzato da Suarez: la trattativa con l’Atletico Madrid è molto avanzata dopo l’accordo raggiunto tra l’attaccante uruguaiano e il Barcellona per la rescissione contrattuale. Se non dovessero presentarsi intoppi nel sistemare gli ultimi e decisivi dettagli, la fumata bianca tra colchonerso e bianconeri potrebbe arrivare già in giornata.

