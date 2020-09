Il Barcellona guarda in Italia per un acquisto low cost: occhi su Rugani ma la lista è lunga e comprende anche un altro ‘italiano’

Il Barcellona guarda anche in Italia alla ricerca di un affare a basso costo per la sua difesa. I blaugrana hanno deciso di rimandare al prossimo anno l’acquisto di Eric Garcia, difensore del Manchester City in scadenza di contratto a fine giusto. Il no dei Citizens ai 10 milioni offerti dai catalani e la richiesta di 30 milioni ha convinto il Barça ad attivare il ‘piano B’, come riferisce ‘mundodeportivo.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, altro addio: il difensore saluta Pirlo!

Un piano che prevede l’acquisto di un difensore comunque di esperienza, ma con un esborso economico minimo. Una lista lunga che comprende anche Daniele Rugani della Juventus. Considerato cedibile, non rientra però tra i favoriti del Barcellona che sarebbe più orientato ad acquistare un calciatore proveniente dalla Liga. In questo caso i nomi sono quelli Garay (attualente svincolato) o di Hermoso dell’Atletico Madrid in prestito. ‘Scartata’ anche la candidatura di Musacchio del Milan, attualmente fermo per infortunio.