Calciomercato Juventus, altro addio: il difensore saluta Pirlo!

La Juventus saluta ancora una volta Luca Pellegrini. Il terzino classe 1999 si appresta a trasferirsi al Genoa con la formula del prestito

Sarebbe dovuto essere titolare contro la Sampdoria, per via dell’assenza di Alex Sandro, ma la presenza in campo del giovane Frabotta, è stato un chiaro segnale che il futuro di Luca Pellegrini sarebbe stato ancora una volta lontano dalla Juventus.

Il calciatore, acquistato dai bianconeri, nell’affare che ha portato Spinazzola alla Roma, è stato girato lo scorso anno al Cagliari.

Dopo una buona stagione in maglia rossoblu è tornato a Torino ma la sua permanenza sarà davvero breve: il calciatore è pronto per una nuova avventura, sempre in prestito, con la maglia del Genoa. L’accordo ormai tra le due società sarebbe davvero ad un passo.

