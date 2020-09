VIDEO CM.IT – Guelpa: “Juventus-Dzeko non è finita. Via Douglas Costa”

Morata potrebbe non essere l’unico attaccante in arrivo dal mercato: la pista Dzeko non è tramontata, mentre Douglas Costa può partire

Alvaro Morata è il nuovo volto per l’attacco della Juventus. Un volto neanche tanto nuovo visto che per lo spagnolo si tratta di un ritorno in quel di Torino. Ma il giornalista Luigi Guelpa, ospite di Calciomercato.it Tv, ha sottolineato come lo spagnolo non sarà l’unico arrivo in casa bianconera per il reparto offensivo. Dzeko resta infatti una pista viva e l’affare non può dirsi chiuso. L’alternativa al bosniaco è un altro ritorno, quello di Moise Kean. Ma ci saranno anche delle partenze: chi andrà via da Torino è il brasiliano Douglas Costa.

