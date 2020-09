Calciomercato, l’intermediario Ramadani a Milano per impostare le trattative per Milenkovic, Chiesa e Koulibaly: tutti gli intrecci

Giornata importante a Milano, per i vari intrecci di calciomercato di queste fasi conclusive della sessione di trasferimenti. Nel capoluogo lombardo, centro nevralgico per la definizione di vari affari, si trova quest’oggi il potente intermediario Fali Ramadani, che gestisce numerose trattative. In ballo innanzitutto il futuro di Milenkovic, difensore della Fiorentina. Il serbo è un obiettivo del Milan, ma per i rossoneri si tratta di una pista piuttosto difficile. Milenkovic che invece potrebbe finire in orbita Inter: a Milano ci sono anche emissari del Tottenham per Skriniar. Ramadani mantiene inoltre contatti continui con la Juventus e con Enrico Chiesa, padre di Federico, per provare a imbastire l’affare con la Fiorentina. Commisso ha aperto alla possibile cessione del numero 25 viola, ora bisogna trovare l’intesa su cifre e formule. Infine, occhio al futuro di Koulibaly: come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, Psg e Napoli sono quasi d’accordo sulle cifre, ma devono trovare quello sulla formula dell’operazione. Sarà l’occasione anche per parlare con il presidente azzurro De Laurentiis del rinnovo di contratto di Maksimovic.

