Calciomercato Inter, il Tottenham torna su Skriniar: ecco la scelta se parte lo slovacco, è sfida al Milan

Grandi manovre in vista in casa Inter. I nerazzurri, stando a quanto affermato da ‘Sky Sport’, sono stati contattati nuovamente dal Tottenham per le prestazioni di Milan Skriniar. Niente proposta di scambi, questa volta, ma una richiesta di informazioni ai nerazzurri per capire qual’è il prezzo del difensore slovacco. La richiesta dell’Inter è di ben 60 milioni di euro. Da capire, a questo punto, se i londinesi procederanno con un’offerta. Qualora la trattativa andasse a buon fine e il centrale partisse alla volta degli Spurs, l’Inter avrebbe già un’idea precisa su chi sarebbe il sostituto ideale. Si tratterebbe di Milenkovic, difensore della Fiorentina che è già nel mirino del Milan, anzi è l’obiettivo primario per la difesa rossonera. Dunque, potrebbe concretizzarsi un vero e proprio derby di mercato. La richiesta dei viola per il serbo rimane comunque alta, intorno ai 40 milioni.

