Calciomercato Milan, annuncio di Maldini su Nastasic

Calciomercato Milan, i rossoneri interessati a Nastasic per la difesa: le dichiarazioni del dt rossonero Paolo Maldini

Il Milan ha sondato il terreno per Nastasic, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Il difensore dello Schalke 04 è una alternativa valida come rinforzo difensivo. Su di lui si è espresso anche Paolo Maldini, dt rossonero, che ha dichiarato, a margine della cerimonia del Premio ‘Azeglio Vicini’: “Nastasic? I giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con il nostro bilancio. In questo momento in difesa abbiamo qualche problema per via delle varie defezioni di Musacchio, Romagnoli e Duarte. Siamo un po’ contati, stiamo valutando che cosa fare. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo. Abbiamo comunque una squadra già molto equilibrata nei vari ruoli”.

