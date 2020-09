Calciomercato Milan, il futuro di Florentino può decidersi in settimana

Florentino Luis resta un’alternativa per il centrocampo del Milan, ma diversi club sono in vantaggio rispetto ai rossoneri: Fulham su tutti

Priorità al difensore, ma in casa Milan si guarda anche un possibile nuovo rinforzo a centrocampo. I rossoneri, come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, non abbandonano la pista Marc Roca dell’Espanyol (piace anche al Napoli), ma valutano anche altri profili. Da Bakayoko a Soumare del Lille, anche lui nel mirino dei partenopei, fino a Zambo Anguissa e Florentino Luis. E dal Portogallo sottolineano come questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del centrocampista del Benfica.

Come riferisce ‘A Bola’ sono soprattutto i club di Premier League ad aver messo gli occhi sul portoghese. Anche il Southampton infatti si è interessato al portoghese, vista la partenza di Hojbjerg, ceduto al Tottenham. Al momento Monaco e Fulham sono le squadre che più si sono fatte sotto in maniera concreta. I ‘Cottagers’ avrebbero offerto 2 milioni di euro per l’acquisto in prestito e 30 milioni per il riscatto e sono in attesa di una risposta che dovrebbe arrivare in settimana. Possibile dunque che una delle alternative per il Milan possa sfumare.

