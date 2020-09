Calciomercato Milan, Pobega verso lo Spezia: oggi le visite

Spezia vicino a concludere il prestito di Tommaso Pobega dal Milan: il centrocampista dovrebbe svolgere oggi le visite mediche con i liguri

Potrebbe proseguire in Serie A, ma non con la maglia del Milan la carriera di Tommaso Pobega. Dopo una stagione positiva in Serie B al Pordenone, il giovane centrocampista è molto vicino all’approdo allo Spezia. Il club ligure nelle scorse ore ha dato un’accelerata importante e sembra aver raggiunto un accordo con la società rossonera per il trasferimento in prestito del centrocampista.

Secondo ‘Tuttosport’, il giovane centrocampista dovrebbe sostenere oggi le visite mediche con la società spezzina. Un nuovo rinforzo dunque per il tecnico Vincenzo Italiano. La cessione di Pobega potrebbe comportare in casa rossonera la permanenza di Krunic e, se il Milan dovesse passare il turno in Europa League, non è poi da escludere un affondo per un nuovo centrocampista, con il ritorno di Bakayoko in cima alle preferenze della dirigenza.

