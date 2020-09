Calciomercato Milan, Pobega out: addio ad un passo

Il Milan è pronto a far partire, con la formula del prestito, Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista dovrebbe rimanere in Serie A

Non c’è Tommaso Pobega nella lista dei convocati del Milan. Il centrocampista, che meno di un mese fa ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri, è pronto a fare nuovamente le valigie.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il Milan, con il prolungamento, ha dimostrato di credere nel giovane calciatore classe 1999 ma si è optato di darlo in prestito. Il giocatore, con l’arrivo di un ulteriore centrocampista, faticherebbe non poco a trovare spazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, due difensori in lizza | Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Pobega resta in Serie A

Pobega lascerà il Diavolo nelle prossime ore: difficile un approdo in Serie B, dove è corteggiato dal Lecce. Dopo l’ottima esperienza al Pordenone, il calciatore ha attirato le attenzioni anche di diversi club di Serie A come Udinese, Crotone e Parma ma la squadra avanti sembra essere lo Spezia. Il trasferimento dovrebbe essere in prestito perché il Milan, come detto, crede nel suo centrocampista.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Rangnick torna a parlare: ‘frecciata’ su Ibrahimovic

Calciomercato, il Milan insiste per Depay | La proposta