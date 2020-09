Calciomercato Milan, due difensori in lizza | Cifre e dettagli

Due difensori in lizza per il calciomercato Milan, cifre e dettagli dei possibili accordi

Prosegue la ricerca di un difensore dal parte del Milan. Gli impegni del precampionato hanno chiarito la necessità di apportare alcuni cambiamenti al reparto arretrato e stasera arriveranno altri riscontri. Per la prima giornata di Serie A, infatti, i rossoneri affronteranno il Bologna a San Siro. Mentre la squadra prova a non fallire i primi impegni ufficiali, quindi, la dirigenza è quindi al lavoro per accontentare Stefano Pioli. Sono due i difensori in cima alle preferenze: clicca qui per ulteriori novità.

Calciomercato Milan, Ajer e Fofana nel mirino: ultime e dettagli

Date le difficoltà per arrivare a Milenkovic o Pezzella della Fiorentina, nel mirino del Milan, riporta ‘Tuttosport’, ora ci sarebbero KristofFer Ajer e Wesley Fofana. La richiesta per Ajer, classe 1998, è di almeno 20 milioni per il suo cartellino. I rossoneri, dal canto loro, lavorano sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Per Fofana bisogna invece superare la concorrenza del Leicester, che avrebbe offerto 28 milioni per il cartellino.

