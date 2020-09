Calciomercato Milan, sorpresa in difesa | Dirigenza al lavoro

Sorpresa in difesa per il calciomercato Milan, dirigenza al lavoro anche per Ajer

Cercasi difensore in casa Milan. Gli attuali uomini a disposizione di Pioli non danno le dovute garanzie e ormai da settimane la dirigenza sta provando a rinforzarsi. In Italia piacciono molto il serbo Milenkovic e l’argentino Pezzella, entrambi punti fermi della Fiorentina, che li valuta rispettivamente 40 e oltre 15 milioni di euro. Le cifre sono considerate esose dai milanesi, che stanno dunque vagliando altri profili: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, occhi su Ajer: le ultime

Per il Milan, riporta ‘Tuttosport’, potrebbero arrivare delle soluzioni a sorpresa in Italia negli ultimi giorni di mercato. Ma nelle scorse ore sarebbe tornato di moda Kristoffer Ajer. Norvegese, classe 1998, gioca nel Celtic e ha una valutazione intorno ai 22-25 milioni di euro. Il club scozzese sembra però disposto a trattare anche a meno di 20 milioni. Novità importanti si attendono in tempi brevi: Pioli ha bisogno di un difensore.

