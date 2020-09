Il club rossonero cerca un difensore. Contatti anche con il serbo dello Schalke 04

Ritorno di fiamma del Milan per Nastasic. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il club rossonero ha fatto un sondaggio per il difensore dello Schalke 04 senza, tuttavia, sferrare l’affondo finale. Prima di approfondire i discorsi con la società tedesca, che ne nelle scorse ore ha aperto alla cessione del giocatore, i meneghini vogliono infatti scandagliare bene il calciomercato per reperire un centrale più giovane, alla Todibo. Il preferito, come anticipato, resta ovviamente Milenkovic ma la Fiorentina non indietreggia: il costo del serbo classe ’92 è sui 40 milioni di euro. “Abbiamo un’esigenza importante che è il difensore centrale. A centrocampo con Tonali siamo tranquilli. Il difensore? Ajer e Milenkovic direi di no, ce ne sono altri. Se devo essere sincero loro non sono i nomi su cui stiamo lavorando”, le parole del dt Maldini prima della sfida con il Bologna.

