Milan-Bologna, Tonali: “Ibrahimovic idolo per tutti. Vogliamo vincere”

Sandro Tonali ha commentato la vittoria di questa sera contro il Bologna soffermandosi anche su Ibrahimovic

A margine della vittoria sul Bologna, Sandro Tonali ha parlato così a ‘Sky Sport’ dopo l’esordio in campionato con il Milan: “Sogno? Adesso è realtà ma fra pochi giorni c’è un’altra partita e siamo concentrati per fare bene. E’ bello vivere il sogno ma bisogna rimanere attenti sulle tante partite che dobbiamo affrontare. Difficoltà? No, perché si è alzato il livello e i compagni sono fantastici, sono disposti a sacrificarsi l’uno per l’altro. Siamo giovani e vogliamo vincere, come si è visto oggi”.

Tonali ha quindi continuato su Ibrahimovic: “È forte. Dovessi descriverlo in una parola userei quella, forte. A trentanove anni ha dimostrato di poter ancora vincere le partite. Dobbiamo prenderlo come un idolo e come un compagno che può farci vincere le partite”.

Sul numero: “È un numero bello per me, qui l’hanno indossato grandi campioni e per me è un onore indossarlo. Spero di poter fare anche solo l’un percento di quello che hanno fatto loro”.

