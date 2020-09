Il calciomercato dell’Inter potrebbe non fermarsi all’arrivo di Arturo Vidal: dall’Inghilterra rilanciano una suggestione addirittura in prestito

La nuova Inter di Antonio Conte, a pochi giorni dal debutto in campionato nella seconda giornata di Serie A, è ormai quasi definita. Per Arturo Vidal, dopo le visite mediche, manca solo l’annuncio ufficiale, mentre ha salutato Diego Godin. Il calciomercato nerazzurro, però, potrebbe anche non essere finito qui. Il tecnico salentino si aspetta sempre nuovi colpi, anche se le risorse economiche a disposizione non sono molte. Niente voli pindarici alla Kante o Ndombele, o Suarez che poteva arrivare solo in caso di addio di Lautaro Martinez. Dall’Inghilterra, però, arriva una suggestione direttamente dal Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Inter, suggestione Dele Alli in prestito: è un pupillo di Conte

Il nome è quello di Dele Alli, che in realtà già circola da alcuni giorni da fonti inglesi in orbita Inter. Il fuoriclasse inglese ha perso importanza all’interno del Tottenham, rischia di eclissarsi con l’arrivo di Gareth Bale. Il classe ’96 non è più un titolare fisso e Daniel Levy ha aperto a una cessione. Il problema è il costo, con una valutazione che solo pochi mesi fa sforava i 100 milioni di euro. Il patron degli Spurs sa che nessuno sarebbe disposto a spendere quella cifra, ma non ha comunque intenzione di perderlo per una cifra molto più bassa. Per questo avrebbe aperto anche all’ipotesi prestito e, come riporta il ‘Daily Mail’, su Dele Alli ci sono gli occhi di PSG e Inter, con Antonio Conte che è un ammiratore del talento inglese. Senza contare che il Tottenham non vorrebbe cederlo a un altro club inglese.