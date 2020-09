Si è concluso l’incontro nella sede dell’Inter per trattare il prestito di Esposito alla Spal. Le parole di Zamuner

Terminato l’incontro nella sede dell’Inter con la dirigenza della Spal, interessata a prelevare in prestito dai nerazzurri Sebastiano Esposito. All’uscita ha parlato il Ds degli emiliani Giorgio Zamuner: “Per me c’è fiducia anche se non è ancora chiusa – le parole di Zamuner ai cronisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it – Ha le caratteristiche giuste per esprimersi al meglio con noi e con gli schemi offensivi di Marino. Insieme col fratello (Salvatore, ndr) alla Spal? È una cosa simpatica. Pirola? Per il momento non ci interessa”.

