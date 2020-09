Incontro nella sede dell’Inter per trattare il prestito di Esposito alla Spal

Si profila un’avventura in prestito, con ogni probabilità in Serie B, per Sebastiano Esposito. In prima fila c’è la Spal, retrocessa nel campionato cadetto: il direttore sportivo Zamuner e il collaboratore De Franceschi, insieme al direttore generale Gazzoli, sono arrivati nella sede dell’Inter per trattare il possibile passaggio del baby talento in maglia estense. C’è ottimismo per la chiusura dell’affare in prestito. Si attendono ora ulteriori sviluppi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

dall’inviato Giorgio Musso

