Calciomercato Inter, incontro col Verona | Le ultime di CM.IT

Il Verona vorrebbe riportare a casa Eddie Salcedo. Incontro in corso con l’Inter per il giovane attaccante

Il Verona sta cercando di riportare alla corte di Juric Eddie Salcedo. È in corso in questo momento un incontro nella sede dell’Inter tra la dirigenza nerazzurra e il Ds scaligero D’Amico per cercare di trovare l’intesa per il ritorno in gialloblu del giovane attaccante classe 2001. Al vertice è presente anche l’agente del giocatore Riso, che aveva incontrato l’Inter nei giorni scorsi per parlare del futuro di Salcedo, che la scorsa stagione ha vestito la maglia gialloblu.

