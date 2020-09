Vidal ha terminato le visite mediche. Nelle prossime firma sul contratto con l’Inter

Arturo Vidal ha concluso le visite mediche e rientrato in hotel per riposarsi. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, nelle prossime ore firmerà il contratto con l’Inter, poi l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro alla corte del suo ‘mentore’ Antonio Conte.

🎥 #Inter – Terminate le visite mediche, Arturo #Vidal rientra in hotel per un po’ di relax. Il cileno disponibile anche per un selfie con un tifoso. Nelle prossime ore la firma sul contratto e l’ufficialità del passaggio in nerazzurro 📲 @calciomercatoit #CMITmercato pic.twitter.com/uBvDCMqUQG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 21, 2020

Dall’inviato Giorgio Musso