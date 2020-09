Inter e Napoli attente, c’è il blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

Niente riunione a Londra per gli agenti di Arkadiusz Milik. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il viaggio inglese dei rappresentanti del polacco è stato spostato a domani. Oggi, infatti, alcuni emissari del Tottenham saranno a Milano per un blitz con un doppio obiettivo. Oltre all’attaccante del Napoli, gli Spurs puntano Milan Skriniar dell’Inter e oggi comprenderanno i margini di entrambe le trattative, che non si preannunciano semplici. Novità in giornata, quindi, per nerazzurri e partenopei. Clicca qui per ulteriori dettagli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli: Milik, addio Roma. Ora che succede? – Ultime CM.IT

VIDEO – Calciomercato Inter, incontro per Agoume | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, Tottenham su Skriniar: derby col Milan per l’erede