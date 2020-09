VIDEO – Calciomercato Inter, incontro per Agoume | Le ultime di CM.IT

Incontro a Milano tra l’Inter e intermediari per Lucien Agoume: le ultime indiscrezioni raccolte sul futuro del centrocampista

Incontro nel pomeriggio nella sede dell’Inter tra il vice Ds nerazzurro Baccin e uno degli intermediari di Lucien Agoume, ad un passo dello Spezia. Il colloquio è servito per definire il passaggio in prestito del giovane centrocampista francese al club ligure, neopromosso nella massima serie. Prima che il trasferimento si concretizzi, però, Agoume dovrà rinnovare il contratto con i nerazzurri in scadenza attualmente nel 2022.