Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato il mercato della Juventus: “L’obiettivo numero uno di Pirlo era Dzeko”

La lunga telenovela legata al nuovo centravanti della Juventus si è conclusa con la scelta di virare velocemente su Alvaro Morata. Il ritorno dello spagnolo, però, per il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni non sarebbe stato altro che un ripiego. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, il giornalista ha dichiarato: “Morata è un rattoppo. L’obiettivo numero uno di Pirlo era Dzeko, poi è diventato Suarez, quindi un sondaggio per Lacazette e Giroud ed infine lo spagnolo, che rimane un buon giocatore”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Le dichiarazioni di Zazzaroni fanno il paio con il retroscena arrivato oggi dalla Spagna: sarebbe stato Morata stesso a proporsi direttamente a Pirlo. Il direttore, poi, ha parlato anche della posizione di Dzeko a Roma: “Non è ancora tutto come prima, ma il bosniaco è un dipendente che l’anno scorso ha avuto un notevolissimo aumento di stipendio. Dzeko si è presentato dicendo che aveva un’offerta della Juventus, era ed è ancora molto motivato ad andarsene, ma non ci sono i tempi. Ha un contratto e ora lo deve onorare”. Intanto, Morata si sta già allenando con i bianconeri e domenica sera sarà a disposizione per la sfida proprio contro i giallorossi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Rugani, il Leeds chiude

Serie A, arbitri seconda giornata | Roma-Juventus a Di Bello

Calciomercato Juventus, boom di richieste dalla Premier per il difensore