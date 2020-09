Calciomercato Juventus, boom di richieste dalla Premier per il difensore

La Juventus potrebbe sacrificare un difensore centrale, considerata l’abbondanza. Il nome è quello di Rugani, molto richiesto in Premier. Soprattutto dal City

Daniele Rugani non figura nella lista dei sacrificabili in fase di mercato. Tuttavia, l’abbondanza al centro della difesa potrebbe favorire l’ok di Pirlo, soprattutto a fronte di molte richieste pervenute a Torino dalla Premier League. E, come pandemia vuole, il mercato mai come questi tempi può considerarsi incerto, con una crisi da domare e occasioni che, quando ci sono, è bene considerare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Mendes inarrestabile, rischia anche Ronaldo

Come riportato da ‘Tuttosport’, dal campionato inglese sono diverse le compagini interessate a Rugani: Newcastle, Leeds, che però ha preso Llorente, e West Ham. Ma anche il Valencia dalla Spagna e il Rennes dalla Francia. Tuttavia, il club in pole per tentare l’affondo sembra il Manchester City. I Citizens, infatti, potrebbero aver definitivamente abbandonato l’obiettivo Koulibaly, per cui non hanno mai trattato direttamente col Napoli ma solo con l’agente Ramadani.

E adesso potrebbero virare in maniera decisa sul difensore della Juventus, che però non intende fare sconti. La valutazione attribuita da Paratici si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, poco trattabile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rompe con Pirlo | Ma c’è il rifiuto eccellente

Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | Formula a sorpresa