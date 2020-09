Douglas Costa, in cerca di sistemazione, si sarebbe proposto al Real Madrid stando al portale ‘Don Balon’. Il brasiliano non rientrerebbe però nei pensieri dei ‘Blancos’

Douglas Costa resta in partenza dalla Juventus. Il brasiliano non è un tassello centrale del nuovo corso targato Andrea Pirlo, che malgrado l’assenza di Dybala gli ha concesso soltanto otto minuti nel match d’esordio in campionato contro la Sampdoria. Lo spazio nell’undici titolare per l’ex Bayern e Shakhtar potrebbe ridursi ulteriormente considerando l’arrivo di Morata, con il giocatore che al contrario cerca più spazio e continuità per riguadagnare anche un posto in nazionale in vista della prossima Coppa America.

Juventus, Douglas Costa scartato dal Real Madrid

Douglas Costa ha estimatori soprattutto in Premier League, con Manchester United e Wolverhampton che non hanno però al momento mosso passi concreti per il 30enne mancino. Ma l’attaccante preferirebbe sbarcare nella Liga e, stando al portale ‘Don Balon’, si sarebbe proposto al Real Madrid oltre che al Barcellona. I ‘Blancos’ però avrebbero rifiutato la candidatura del brasiliano visti i numerosi problemi fisici accusati nelle ultime stagioni, oltre a non voler spendere gli almeno 30 milioni di euro che chiede la Juventus per il suo cartellino. Somma ritenuta eccessiva anche dal Barça, che comunque lavora con i bianconeri per un possibile scambio con Dembele sulla base di un prestito secco. Sono giorni decisivi per il futuro di Douglas Costa, sempre più ai margini del progetto bianconero con Pirlo in panchina.

