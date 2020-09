Calciomercato Juventus, ultimi colpi in entrata per i bianconeri: restano nel mirino Kean, Chiesa e altri nomi, il punto

Andrea Pirlo ha finalmente ottenuto dal mercato il numero 9 che chiedeva. Ufficiale il ritorno alla Juventus di Alvaro Morata, ufficializzato ieri sera sulla base di un prestito oneroso, rinnovabile per un’altra stagione, con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo è il profilo giusto per dialogare là davanti sia con Cristiano Ronaldo che con Dybala, ma non è finita qui. Negli ultimi tredici giorni rimasti di calciomercato, infatti, i bianconeri vanno a caccia di ulteriori rinforzi, per ultimare il completamento e il rinnovamento della rosa. Il punto sugli ultimi obiettivi in casa Juventus, da un secondo attaccante tra Dzeko e Kean a innesti sulle fasce laterali, con il piano delle cessioni per fare spazio a Chiesa ed Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, dopo Morata un altro bomber

Come detto, la Juventus non intende fermarsi a Morata, ma ha bisogno di un altro innesto in prima linea per affrontare degnamente le tre competizioni in cui sarà impegnata. Paratici continuerà a trattare in questi giorni per un’altra punta. Ai microfoni di Calciomercato.it, ieri sera, il collega Luigi Guelpa non ha ancora escluso l’arrivo alla Juventus di Dzeko. Il bosniaco, non è un mistero, rimane un pallino di Andrea Pirlo per la manovra offensiva e del resto i bianconeri avevano ormai trovato da tempo l’intesa economica con il giocatore. Lo stallo tra Roma e Napoli per Milik ha fatto saltare tutto, ma negli ultimi giorni di mercato la pista va ancora monitorata. Tuttavia, stando alle informazioni in possesso della nostra redazione, Dzeko si prepara a restare alla Roma. Dunque, si virerà con decisione su un altro ritorno, quello di Moise Kean. Il giocatore rientrerebbe a Torino con piacere, ma la trattativa con l’Everton è ancora in corso. Manca l’accordo sulla formula dell’operazione. La Juve vorrebbe strappare, come con Morata, un prestito (magari biennale) con diritto di riscatto. Gli inglesi, invece, chiederebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto, o meglio ancora una cessione a titolo definitivo. I contatti con i ‘Toffees’ proseguiranno, i margini per venirsi incontro sembrano comunque esserci.

Calciomercato Juventus, restyling sulle fasce: Chiesa ed Emerson Palmieri

Juve che continua a lavorare anche per innesti sulle fasce laterali, lì dove c’è maggiore necessità di un rinnovamento dopo aver provveduto a rivoluzionare il centrocampo. Sulla fascia destra, l’obiettivo principale è diventato Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è sempre rimasto nei radar del club bianconero, ora la possibilità di un assalto si fa concreta. Di recente, il presidente viola Commisso ha ridimensionato le proprie richieste, che in precedenza non si discostavano dai circa 70 milioni di euro, aprendo anche a una cessione a cifre inferiori. Il numero uno dei gigliati ha confermato che in caso di addio il giocatore vorrebbe restare in Italia, nell’anno dell’Europeo. La sensazione è che con una offerta da 50 milioni l’affare possa anche andare in porto. Buona parte di questa cifra potrebbe essere recuperata con la cessione di Douglas Costa, per il quale sta insistendo in particolare il Wolverhampton. Il brasiliano, del resto, nel nuovo modulo di Pirlo che prevede esterni a tutta fascia rischierebbe di trovare poco spazio. Si ragiona, infine, su un innesto anche sull’altra fascia. La Juventus è balzata in pole davanti a Inter e Napoli per Emerson Palmieri. L’ex Roma può essere ceduto dal Chelsea. L’operazione può andare in porto sulla base di un prestito con riscatto, trattativa in corso con i Blues per definire se sarà con diritto oppure con obbligo.

