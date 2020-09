Calciomercato Juventus, retroscena Cavani: rifiuto clamoroso!

Juventus-Cavani, i bianconeri ci hanno provato proponendo un contratto biennale all’uruguaiano, che però ha rifiutato. I dettagli

Alla Juventus è appena (ri)tornato Morata, ma i bianconeri nel week-end ci hanno provato anche per Edison Cavani, come raccontato qualche settimana fa dalla nostra redazione. L’ex attaccante del Psg, che da svincolato si sta comunque allenando duramente per farsi trovare pronto nell’eventualità di un nuovo club a cui accasarsi, ha però detto no ai bianconeri.

Il retroscena raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di una proposta di contratto biennale a 8 milioni di euro più bonus, offerto dalla società di Andrea Agnelli attraverso un emissario volato a Parigi. La risposta di Cavani però stata secca: 12 milioni netti, sotto quella cifra non sarebbe sceso, anche perché forte dell’interesse dell’Atletico Madrid.

Colchoneros che però stanno trattando anche il connazionale Suarez. Anzi, il pistolero avrebbe raggiunto anche un accordo di massima grazie alla spinta decisiva di Simeone. 9 milioni di euro a stagione per un biennale.

