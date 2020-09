Per la Juventus potrebbe riaccendersi una pista molto battuta in passata: l’addio al Real Madrid aprirebbe la porta ai bianconeri

Un affare non semplice, in questo momento neanche una priorità per la Juventus, concentrata su attaccante e terzino. Ma un nome che potrebbe tornare di moda nelle ultime due settimane di calciomercato. A rilanciare la pista Isco per i bianconeri sono i dubbi del centrocampista spagnolo sulla permanenza al Real Madrid. Fuori dalle prime uscite per problemi fisici, il 25enne avrebbe gradito una convocazione contro la Real Sociedad, anche se solo con pochi allenamenti sulle gambe, secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’.

Zidane, invece, ha preferito evitare rischi e questo ha alimentato nuovi dubbi nel calciatore. Isco – riferisce lo stesso portale – sta valutando la possibilità di lasciare il Real Madrid e per lui c’è la pista Manchester City con Guardiola pronto ad arrivare a 40 milioni di euro.

Una cifra lontana dai 70 milioni che rappresentano la valutazione del Real Madrid, come raccontato da Calciomercato.it. Valutazione che escluderebbe di fatto anche la Juventus, considerato il mercato post-covid: se dovessero esserci cambiamenti però, i bianconeri sono alla finestra pronti ad approfittarne.