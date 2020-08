Calciomercato Juventus, sogno Isco: gli aggiornamenti – Ultime CM.IT

Isco è un vecchio obiettivo della Juventus: Paratici lo adora e Pirlo lo ha identificato come il profilo che manca alla Vecchia Signora. Le ultime

Isco e la Juventus si sono sfiorati tante volte negli ultimi anni. Il nome dell’andaluso è da tanto, troppo tempo sul taccuino di Fabio Paratici: se fosse per il ds, lo spagnolo starebbe facendo magie all’Allianz Stadium già da un paio d’anni. Ora sulla panchina juventina c’è quell’Andrea Pirlo che, un anno fa, affermò che il madridista è proprio ciò che manca alla Vecchia Signora per alzare la Champions. Inevitabile, quindi, pensare a lui per il nuovo corso.

La suggestione, però, al momento pare destinata a restare tale. Per due ragioni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante lo scarso minutaggio vissuto negli ultimi mesi, Isco non ha intenzione di lasciare il Real Madrid. Lo ha già comunicato al club e ai suoi agenti: cambiare aria in un’estate così complessa non è tra i suoi desideri. Ha altri due anni di contratto e, in fondo, può permettersi di valutare con maggiore calma il suo futuro.

Calciomercato Juventus, gli aggiornamenti sul caso Isco

Se dovesse cambiare idea, in ogni caso, per la Juve ci sarebbe un altro problema: trattare con Florentino Perez. I blancos hanno necessità di incassare e non faranno grandi investimenti sul mercato, ma il nome di Isco è quello per i quali a Concha Espina non si concedono sconti.

Fonti vicine al club tengono ancora altissima la sua valutazione: servono 70 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra eccessiva per questi mesi di crisi, nei quali la priorità della Juventus dev’essere sfoltire e ringiovanire la sua rosa. Per ora, ‘Magia’ resta un desiderio. Dovesse aprirsi uno spiraglio, però, i bianconeri saranno in prima fila. Questo è certo.

