La Juventus può sacrificare uno dei suoi big per finanziare il mercato in entrata. Un’offerta a tre cifre potrebbe far riflettere la società su Paulo Dybala

La Juventus continua a lavorare sul rinnovo ma occhio a possibili sorprese sul futuro di Paulo Dybala. La pandemia mondiale ha impattato pesantemente sui conti dei bianconeri, che per dare l’assalto a nuovi top player e finanziare grossi investimenti per rivoluzionare la rosa del neo-tecnico Pirlo hanno bisogno della cessione di un big come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. De Ligt e Cristiano Ronaldo (nonostante i rumors dalla Francia) sono incedibili e il pezzo pregiato da sacrificare dal quale ricavare un corposo tesoretto arriverebbe solo attraverso la cessione del numero dieci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione clamorosa su Dybala | I dettagli

Juventus, dal rinnovo all’addio: le ultime su Dybala

Dybala non è al momento sul mercato e non sono arrivare offerte concrete sul tavolo della Juve, ma una proposta economica da 90 o 100 milioni di euro cambierebbe le carte in tavola e farebbe riflettere la dirigenza della Continassa. Al momento la priorità dei campioni d’Italia è il prolungamento di contratto fino al 2025 della ‘Joya’, che potrebbe percepire un ingaggio da 12-13 milioni e piazzarsi alle spalle del solo Ronaldo tra i più remunerati della rosa bianconera. L’argentino, ad un passo dalla cessione la scorsa estate, come un anno fa ha manifestato l’intenzione di restare a Torino e sogna un futuro da capitano e alla Del Piero.

Decisive saranno però le prossime due settimane, quando alla porta della Juve potrebbe bussare qualche delusa eccellente dalla Champions League. E un’offerta a tre cifre tenterebbe davvero la ‘Vecchia Signora’. Considerato lo stipendio da garantire all’ex Palermo con un contratto di cinque anni, l’operazione complessivamente toccherebbe i 165 milioni di euro!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super cessione possibile | Piomba Guardiola