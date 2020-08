Super cessione possibile per il calciomercato Juventus, piomba Guardiola su Alex Sandro

Il Manchester City torna a guardare in casa Juventus per rinforzare le corsie esterne. Nel mirino di Pep Guardiola ci sarebbe nuovamente Alex Sandro, terzino 29enne seguito dagli inglesi ormai da anni. Così, dopo le voci non concretizzatesi in passato, la prossima sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per portarlo in Premier League: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Guardiola punta Alex Sandro: le ultime

Il Manchester City torna a pensare ad Alex Sandro e, riporta ‘Tuttosport’, il giocatore ora sarebbe meno intoccabile di un tempo. Gli inglesi non avrebbero ancora approfondito la questione, ma dagli ambienti inglesi filtrerebbe un interesse crescente. Il via libera della Juventus non sarebbe scontato ma nemmeno impossibile, considerando anche i buoni rapporti che intercorrono tra le parti. Dopo aver preso Cancelo, quindi, Guardiola vuole anche Alex Sandro.

