Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, diversi top club avrebbero messo gli occhi su Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista della Fiorentina di Rocco Commisso e Giuseppe Iachini.

Il patron della società viola però, al fine di evitare gli assalti di big come Inter, Juventus e la nuova Roma di Dan Friedkin, avrebbe fatto muro totale in merito ad un’eventuale cessione di Castrovilli. Per il prossimo numero 10 della Fiorentina infatti, non ci sarebbe un prezzo fissato: una forte volontà da parte di Commisso ed i suoi collaboratori di trattenerlo al Franchi almeno per un’altra stagione.

