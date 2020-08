Calciomercato Juventus, Dybala e Alex Sandro: plusvalenze per tre colpi

Possibile una nuova rivoluzione di mercato per la Juve. Paratici può sacrificare due big per prendere un mediano, una punta e un terzino: i nomi

La Juventus studia un ribaltone clamoroso che potrebbe coinvolgere non solo il tecnico Maurizio Sarri e diversi giocatori, ma anche alcuni dirigenti che sono ai vertici della società come Nedved e Paratici. Per quanto riguarda le strategie di calciomercato, dopo lo scambio tra Pjanic e Arthur con il Barcellona, non si escludono altre mosse clamorose per mettere a bilancio ricchissime plusvalenze. Il pezzo più pregiato della rosa bianconera è sempre Paulo Dybala: arrivato dal Palermo per 40 milioni di euro, l’attaccante argentino è ancora a bilancio per circa 11 milioni. Qualora partisse per un centinaio di milioni, la Juve farebbe un nuovo record di plusvalenza da 89 milioni. Attenzione anche ad Alex Sandro: secondo ‘Top Calcio 24’ sarebbe arrivata un’offerta importante per il terzino brasiliano, ancora a bilancio per poco meno di 10 milioni, che ne può portare 25-30 di plusvalenza. Un super tesoretto da reinvestire per tre colpi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, post Sarri: nuova pista clamorosa | “Ha già salutato la squadra”

In primo luogo andrebbe sostituito Sandro a sinistra: l’obiettivo è quello di vincere l’ennesimo derby d’Italia sul mercato per Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea per una ventina di milioni di euro. Ci sarebbe poi da trovare un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo, magari andando a prendere il connazionale portoghese Jimenez dal Wolverhampton. Infine un grande colpo a centrocampo: qualora davvero dovesse tornare Conte, la Juventus proverebbe a riprendere anche Pogba dal Manchester United. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, da Paratici e Nedved ad Allegri: rivoluzione totale!

Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: Ronaldo addio