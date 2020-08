Nuove clamorose indiscrezioni riguardanti il club bianconero. Non solo Sarri: la possibile rivoluzione potrebbe partire dalla dirigenza. Occhio anche ad Allegri

Sono giorni decisivi per il futuro della Juventus. Molte delle scelte future della società bianconera dipenderanno dalla decisiva sfida di Champions League contro il Lione, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium. Con ogni probabilità, infatti, la prematura eliminazione dalla massima competizione europea costerà la panchina a Maurizio Sarri. Ma non solo. Agnelli potrebbe mettere in atto una clamorosa rivoluzione che partirà dalla dirigenza. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Dagospia: Paratici e Nedved a rischio | Buffon in società e possibile ritorno di Allegri

Secondo quanto riportato da ‘Dagospia’, Paratici sarebbe vicino all’addio: su di lui è precipitata la colpa della separazione con Allegri, della scelta di Sarri e di un calciomercato considerato poco soddisfacente che ha mandato in profondo rosso il bilancio. In bilico anche la posizione di vicepresidente del finora intoccabile Pavel Nedved, con la possibile promozione al suo posto di Gigi Buffon.

E con il possibile addio a Paratici e Nedved, attenzione a Massimiliano Allegri, che potrebbe anche tornare sulla panchina della Juve. Si profilano settimane piuttosto calde anche in casa bianconera. Staremo a vedere.

