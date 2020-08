Maurizio Sarri lascerà la Juventus. Non ha dubbi Matteo Caronni, giornalista, che ha descritto le difficoltà della Vecchia Signora in questa stagione

“Maurizio Sarri non sarà più l’allenatore della Juventus nella prossima stagione”. Non ne ha dubbi Matteo Caronni, giornalista di Telelombardia, che durante il ‘Terzo Tempo’ di Calciomercato.it ha parlato delle difficoltà vissute dall’allenatore dei bianconeri: “Mi risulta che già da prima del lockdown la situazione nello spogliatoio della Juventus fosse molto tesa, molto più di quanto emerso. Tante mezze frasi, come quelle di Bonucci e Andrea Agnelli, ma anche di Chiellini, hanno fatto emergere una stagione davvero complicata.

Secondo Caronni, nonostante i sorrisi di facciata, il rapporto tra Sarri e i giocatori non è mai decollato: “Pare che non sia mai nata la chimica tra i giocatori bianconeri, soprattutto i senatori, e il loro tecnico. La Juventus ha addirittura pensato di cambiare allenatore durante l’anno, poi si è deciso di andare avanti con Sarri”.

Il destino sarebbe segnato per il tecnico, al di là di quanto accadrà in Champions League: “Da quello che so, la gara col Lione non cambierà niente: da quello che so io, l’allenatore bianconero, nella prossima stagione, non sarà più Sarri. Agli Juventini vedere una squadra così, senz’anima, fa male al cuore. Erano 26 anni che non si perdevano sette gare e cinquant’anni che non incassava così tanti gol”.

