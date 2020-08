Resta in bilico il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico rischia l’esonero in caso d’eliminazione con il Lione in Champions League

Il futuro di Maurizio Sarri è legato a doppio filo al cammino in Champions League. Potrebbe non bastare infatti al tecnico di Figline il primo scudetto in carriera, messo in bacheca senza comunque incantare. La sfida di giorno 7 all’Allianz Stadium contro il Lione diventa determinante per il percorso europeo della Juventus, oltre ovviamente al destino di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri via? Agnelli rincorre il suo sogno

Juventus, Champions e Lione decisive per la panchina di Sarri

La Champions resta il primo obiettivo stagionale della ‘Vecchia Signora’ e una prematura uscita di scena già agli ottavi potrebbe segnare definitivamente il futuro dell’ex Napoli e Chelsea a Torino. Stando al ‘Quotidiano Sportivo’, se la Juve venerdì sera dovesse perdere e uscire dall’Europa, per Sarri l’avventura alla guida dei bianconeri sarebbe finita. La società campione d’Italia e il presidente Agnelli opterebbero per l’esonero immediato del tecnico in caso di mancata qualificazione alla Final Eight di Lisbona, nonostante un contratto di circa 6 milioni di euro all’anno fino al 2022. Sarri, per conservare la sua panchina, dovrà quindi necessariamente ribaltare il ko di Lione e conquistare il pass per i quarti di Champions.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, esonero Sarri e nuovo allenatore: il piano della Juventus