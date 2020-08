Juventus, ‘bomba’ dalla Francia su Ronaldo | E Sarri è “un Ufo”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le indiscrezioni clamorose provenienti dalla Francia e riguardanti Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alla Juventus anche l’anno prossimo? In Francia non ne sono così certi, anzi ‘France Football’ sostiene che il fuoriclasse portoghese sia stufo della sua avventura in bianconero. Nell’ultimo numero della famosa rivista, si parla di un CR7 “intrappolato, prigioniero e solitario, persino frainteso” in quel di Torino.

Il classe ’85 valuterebbe concretamente l’addio alla Juve, considerata ‘non all’altezza’, perlomeno “alla sua altezza”. Il rapporto con Sarri, conferma la medesima fonte, quasi non c’è. Il tecnico sarebbe visto da Ronaldo come “un Ufo”. Ma dove potrebbe essere il futuro dell’ex Real? Magari al Paris Saint-Germain, dove per ‘France Football’ sogna addirittura di trasferirsi da novembre, da quando i bianconeri sconfissero la Lokomotiv Mosca in Russia. Quella fu una partita ‘strana’ per lui: Ramsey gli ‘soffiò’ il gol e poi Sarri lo sostituì prima della fine della partita.

