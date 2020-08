Juventus, De Ligt è a Roma: il difensore si opererà alla spalla

Operazione alla spalla per Matthijs De Ligt: il difensore della Juventus è arrivato a Roma questa sera per sottoporsi all’intervento

Matthijs De Ligt è arrivato questa sera a Roma, dove si sottoporrà a un’operazione alla spalla destra. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’olandese ha scelto così l’intervento al termine della sua prima stagione con la Juventus, conclusa con 39 presenze e 4 reti. Il giocatore, accompagnato dalla fidanzata e dal dottor Luca Stefanini, medico del club bianconero, non sarà quindi a disposizione per i primi mesi dell’era Andrea Pirlo, ma in questo modo risolverà definitivamente un problema che lo ha afflitto dal match con l’Atalanta di novembre scorso.

