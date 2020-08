La Roma pronta all’assalto per Paratici se dovesse lasciare la Juventus. Nel mirino dei giallorossi anche Sarri in caso di divorzio con Fonseca

Si è conclusa dopo una sola stagione l’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Non è bastato lo scudetto all’ex Napoli e Chelsea per conservare la panchina, pagando a caro prezzo il fallimento europeo e un rapporto mai sbocciato con lo spogliatoio. Sarri ha ancora due anni di contratto con la Juventus e nella prossima stagione potrebbe prendersi anche un anno sabbatico.

Roma, via libera Sarri: caccia anche a Paratici

Scenario però che l’allenatore di Figline metterebbe subito da parte se dovesse presentarsi un’offerta importante e tra queste potrebbe esserci la Roma come scrive il ‘Messaggero’. Sarri avrebbe dato la sua disponibilità al club giallorosso, che sta valutando il futuro di Fonseca dopo l’insediamento del gruppo Friedkin. Il portoghese dovrebbe essere confermato, ma in caso di rottura la nuova proprietà penserebbe a Sarri per la guida tecnica. Come Ds il preferito dell’Ad Fienga resterebbe Fabio Paratici, senza dimenticare la possibile candidatura di Giuntoli e Pradé. La Roma sarebbe pronta all’assalto se il dirigente piacentino dovesse lasciare la Juventus – aggiunge il quotidiano romano – andando a comporre una coppia intrigante con Sarri.

