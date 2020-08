Calciomercato, Sarri può ricominciare in Serie A dopo l’esonero da parte della Juventus: ecco chi ci pensa per la prossima stagione

Si è conclusa in malo modo e dopo una sola stagione l’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus. La vittoria dello scudetto non è bastato a garantirgli la riconferma, i bianconeri ricominciano da Andrea Pirlo per un nuovo ciclo. Fatale il fallimento in Champions League per l’ormai ex tecnico dei campioni d’Italia, che però potrebbe non rimanere a lungo senza una panchina. Ci sono già squadre che per il futuro prossimo stanno pensando a lui. Tra queste, secondo il ‘Corriere Fiorentino’, ci sarebbe soprattutto la Fiorentina. Commisso ha dato fiducia a Iachini per la prossima stagione ma avrebbe già in mente il piano B. Qualora l’inizio di stagione non dovesse corrispondere alle attese del presidente viola, che ambisce a migliorare il decimo posto di quest’anno e magari a competere per un posto in Europa League, in cima alla lista ci sarebbe proprio l’allenatore di Figline Valdarno, che così ricomincerebbe a un passo da casa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Pirlo vuole un top del Real Madrid

Calciomercato Juventus, retroscena Sarri: galeotta fu quella battuta in amichevole