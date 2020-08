Calciomercato Juventus, retroscena Sarri: galeotta fu quella battuta in amichevole

Sarri esonerato dalla Juventus, retroscena sul tecnico toscano: un rapporto incrinato già nel pre-campionato durante un’amichevole

“Come ho fatto a perdere due scudetti con voi”. Da questa battuta di Maurizio Sarri fatta a Singapore nel luglio 2019 in occasione dell’amichevole contro il Tottenham, il rapporto con i giocatori si sarebbe già incrinato. Un retroscena rivelato dal ‘Corriere della Sera’, che ha sottolineato come il tecnico, nell’intervallo dell’amichevole, avrebbe pronunciato questa frase allo spogliatoio.

E lo spogliatoio della Juventus avrebbe storto un po’ il naso dopo che l’ex allenatore ex Napoli pronunciò quella frase. Un rapporto che dunque si sarebbe già incrinato all’inizio della stagione e che sarebbe poi crollato nel corso dell’anno, specialmente con alcuni giocatori. Da Douglas Costa a Pjanic, passando per Dybala e gli ex Mandzukic ed Emre Can. Un rapporto logoro che certamente potrebbe aver influito sull’esonero deciso dalla dirigenza.

