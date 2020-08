Per la Juventus inizia una nuova era con Andrea Pirlo in panchina: oltre all’ex centrocampista, si profila un volto nuovo anche in società

Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Mossa a sorpresa della società bianconera che, dopo l’esonero di Sarri, ha deciso di affidare la guida della squadra all’ex centrocampista, alla sua prima esperienza da tecnico. Una novità che non potrebbe essere isolata. Anche se la società ha smentito la possibile rivoluzione societaria, con l’addio di Fabio Paratici, le voci su una separazione dall’attuale CFO continuano ad imperversare. Una nuova ipotesi è avanzata dal ‘Corriere della Sera’. La società bianconera potrebbe rimandare a fine mercato il cambio della guardia per i dirigenti. Così Paratici a ottobre potrebbe davvero andare via e al suo posto potrebbe arrivare Ariedo Braida che con Pirlo ha condiviso gli anni al Milan.

Un’ipotesi al momento, mentre la Juventus lavora allo staff da affiancare al nuovo allenatore. Il vice dovrebbe essere Roberto Baronio, dalla Nazionale dovrebbe arrivare il match analyst Antonio Gagliardi, mentre si parla anche di un posto nello staff per Alessandro Matri.